L’area Pip inizia a cambiare volto 

La zona artigianale di Carbonia si riappropria del decoro perduto. Da quando ha mosso i primi passi, circa 25 anni fa, il piano degli insediamenti produttivi non aveva mai assistito a interventi radicali di sistemazione: sono in corso da tre giorni.

L’area

Con un finanziamento di un milione e 200 mila euro, l’amministrazione ha programmato le opere di miglioramento generale di un comparto che ospita 35 piccole e medie aziende artigianali e di servizi, per circa 150-200 unità lavorative impiegate. Ma andare a lavoro al Pip, o recarcisi nelle vesti di cliente delle varie ditte o ancora da utente ad esempio dell’ecocentro comunale, era complicato: quasi tutte le strade simili a gruviera o comunque segnate da cedimenti (complice anche il transito continuo di mezzi pesanti), tombini sprofondati o al contrario eccessivamente rialzati rispetto al piano stradale ma tali da costringere a fare lo slalom, marciapiedi a pezzi, erbacce, caditoie inutilizzabili, barriere architettoniche. Si è perso il conto delle volte in cui i titolari dei lotti hanno sollecitato il ripristino delle minime condizioni di decoro e funzionalità. Non proprio un bel biglietto da visita per chi avesse voluto insediarsi nella vasta area artigianale che si trova sulla strada statale 126 fra i margini della località Sirai, il nuraghe Sirai (per il cui accesso è imprescindibile attraversare il Pip) e la frazione di Is Gallus.

I progetti

I lavori consisteranno quindi nella posa del nuovo manto di bitume (in corso la fresatura dei tratti compromessi), la ricostruzione dei marciapiedi, una ripresa complessiva dei sistemi idrici di deflusso delle acque, la manutenzione dei marciapiedi. Una futura condizione di decoro ora in larga parte inesistente. «Una netta inversione di rotta – afferma l’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu – il Pip non poteva restare in quella situazione: questi lavori sanciscono il principio che la nostra zona industriale può crescere e può attrarre investimenti e deve anche essere una gradevole zona di passaggio, grazie al cammino storico minerario di Santa Barbara, verso il nuraghe Sirai da una parte e le vicine colline di sterili minerari che diventeranno un parco». Nel cuore del Pip esistono anche i resti di un’antica villa di epoca Romana (le campagne di scavo sono fermate da tempo anche perché inconciliabili con il contesto degradato), mentre il centro ricerche Sotacarbo ha avviato da mesi, grazie ai fondi del Just transition fund, la costruzione dell’impianto di produzione di idrogeno verde. L’amministrazione ha infine disposto la riclassificazione di alcune aree (cui seguiranno i piani di attuazione) per ricavare ulteriori lotti artigianali.

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