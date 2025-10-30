VaiOnline
Lotzorai.
31 ottobre 2025 alle 00:14

L’area Pip cambia volto e aspetta nuove aziende 

L'area artigianale di Lotzorai cambia volto. Dopo vent'anni di oblio la zona Pip ha iniziato a rifarsi il look grazie a due finanziamenti regionali. Sono in via di conclusione i lavori del primo stralcio di interventi per circa 288mila euro: nuovi asfalti, la condotta idrica, ripristinare la rete per la raccolta delle acque bianche e predisporre l'impianto di illuminazione. Il secondo finanziamento di 300mila euro a cui si aggiungeranno 100mila di cofinanziamento comunale permetterà di completare l’opera. «Abbiamo elaborato progetti per la riqualificazione integrale del comparto produttivo e partecipato a due distinti bandi regionali - commenta il sindaco Mannini -, un intervento che rende l’area finalmente operativa, con infrastrutture moderne e funzionali. Ma soprattutto, crea le condizioni per l’insediamento di nuove aziende». Anche a Donigala, lungo la pista ciclabile che porta al lido delle Rose, si è riusciti a creare una piazza "smart": una panchina inclusiva progettata per essere fruibile da persone con disabilità, una fontana accessibile con rubinetti a diverse altezze. E poi fitness all'aria aperta, una panchina smart energia solare, con illuminazione, prese di ricarica per smartphone e tablet, un bacheca luminosa per informazioni e comunicazioni istituzionali. Un totem di ricarica e illuminazione alimentato interamente a energia solare. (f. me.)

