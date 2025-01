«L’area Pip bloccata dalla burocrazia» 

I primi capannoni risalgono a quasi trent’anni fa. La maggiore parte dei pionieri del Piano degli insediamenti produttivi sono ancora in attività, ma il Pip di Carbonia è lo specchio della città e del territorio: enormi potenzialità (non a caso i lotti ancora disponibili fanno gola) tarpate dalla crisi e da una burocrazia lumaca, e i siliti problemi che si trascinano da sei lustri. Ma che si tratti di una realtà capace di dare circa 150-200 posti di lavoro, è innegabile.

Le aziende

Periferia nord ovest della città, fra la statale 126, le pendici del monte Sirai e i margini del nuraghe Sirai. Presenze archeologiche (come la Villa Romana) che chiaramente sono intoccabili ma che hanno incidono su un compendio che conta 34 insediamenti operativi (artigianali e di servizi), 15 edifici in abbandono, oppure finiti ma inutilizzati, oppure ancora incompiuti. E infine 2 capannoni in costruzione. Certe attività si sono insediate su più lotti e difatti i lotti complessivi sono 101.In attesa che arrivino i fondi di un bando per interventi di manutenzione (soprattutto stradale) cui il Comune ha preso parte, è con questo Pip che occorre fare i conti: «Il compendio – analizza Gigi Lai, concessionario d’auto – è lo specchio del declino della città, ma imprenditori di altre aree artigianali, con problemi anche superiori ai nostri, trovano soluzioni agibili perché qui domina l’immobilismo burocratico». Fra i pionieri, 25 anni fa, il mastro ferraio Pinuccio Desogus: «Ho trovato la giusta dimensione perché il Pip ha dato risposte concrete, ma 30 anni di manutenzioni carenti si vedono ed è difficile la coesistenza con le aree archeologiche».

Il degrado

Per Piero Manunza, stabilimento di surgelati, occorre trovare il giusto equilibrio: «Qui stiamo bene e se dovessimo stipulare maxi contratti potremmo anche aver bisogno di manodopera, però la trascuratezza è evidente e anche certi limiti dettati da esigenze archeologiche». Come l’altezza, ad esempio, di determinati impianti. Ma tutti gli operatori sono convinti che la convivenza con le aree di pregio storico è doverosa: «Sono un valore aggiunto – affermano i fratelli Luca e Gabriele Veri, stabilimento di conglomerati – ma a quel punto l’intero compendio deve davvero ricevere urgenti migliorie e occorre pensare al frazionamento di enormi lotti per favorire il piccolo artigianato». Le briglie burocratiche sono un altro cappio al collo: «Per anni - dice Andrea Lorrai, ex noleggio vetture – mi serviva il lotto a fianco: non l’ho mai avuto, e ora è in abbandono: il Pip resta un’ottima idea ma è necessario risolvere il problema delle strutture in abbandono». Il 2025 potrebbe essere l’anno buono per alcune soluzioni: «Due lotti sono subiti vendibili – spiega l’assessore al Commercio Michele Stivaletta – 22 da sottoporre a verifiche su limiti archeologici, assetto idrogeologico, sequestri, fallimenti: si procederà a nuovo bando e valutiamo l’individuazione di mili lotti».

