Baunei.
22 agosto 2025 alle 00:40

L’area parcheggio battezza la sagra della capra 

Anche domani sera a Santa Maria Navarrese verrà riproposta la "Sagra della carne di capra", giunta all’edizione numero 42 e dai primi anni Ottanta uno degli appuntamenti più attesi della stagione dai turisti che scelgono l’Ogliastra per le loro vacanze. E per la prima volta in occasione della sagra che attira nella frazione costiera di Baunei migliaia di buongustai sin dalle prime ore del pomeriggio, sarà operativa la nuova area parcheggio con accesso dalla Via Quilici, inaugurata il mese scorso, che in pieno centro contribuirà a smistare le centinaia di auto che solitamente si riversano nei pressi della piazza centrale la sera della sagra.

Gli spiedi verranno posizionati intorno al fuoco sin dal primo pomeriggio, nella capiente Piazza Principessa di Navarrea, a due passi dai maestosi olivastri e dalla spiaggia Centrale, dagli esperti arrostitori che fanno parte della “Associazione Sagra della Capra”, che da anni organizza la manifestazione etnogastronomica nel dettaglio. La distribuzione delle porzioni di carne inizierà alle 19, porzioni che verranno accompagnate da un bicchiere di vino rosso e dall’immancabile “pistoccu”, il pane carasau in versione baunese. E poi musica e balli come di consueto.

