«L’Area marina di Capo Spartivento incompatibile con progetti offshore» 

Diventerà un’oasi in cui prolifereranno indisturbate le varie specie marine, la pesca a strascico praticata dai grandi pescherecci sarà bandita e, soprattutto, non ci potrà mai essere spazio per nessuna pala eolica: «Terrà lontano gli speculatori dell’off shore». Dopo un iter lungo quattordici anni, l’Area marina protetta di Capo Spartivento è finalmente realtà.

I confini

Lo spazio di tutela, 12 chilometri quadrati che si estendono in un braccio di mare compreso tra Capo Spartivento e il confine con Pinus Village, è stato ufficializzato nei giorni scorsi con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto varato nel dicembre del 2023 dal ministero dell’Ambiente. Per la sindaca di Domus de Maria, Maria Concetta Spada, che ha guidato con determinazione questa iniziativa avviata dal 2010, e ha lavorato in questi anni per promuovere uno sviluppo di qualità del territorio orientato alla sostenibilità, si tratta di un traguardo importante: «L’istituzione di quest’area marina rappresenta un grande risultato per la nostra comunità e per l’ambiente. È il frutto di un lavoro collettivo e di un dialogo costruttivo che ci permetterà di proteggere le nostre risorse naturali e promuovere un turismo responsabile. Il prossimo passo sarà quello di dare vita a una perimetrazione ufficiale, un percorso che porteremo avanti con la Capitaneria e con il coinvolgimento dei pescatori locali». Nei prossimi giorni saranno mossi i primi passi in questa direzione.

Regole e opportunità

L’Area marina protetta di Capo Spartivento, la seconda della Sardegna meridionale dopo quella di Villasimius, stabilisce con chiarezza tutto quello che sarà consentito nella zona di salvaguardia. «Non vedremo mai più i pescherecci che arrivano da fuori per depredare il nostro mare con la pesca a strascico – dice Spada –, le uniche barche a motore ammesse in quest’area saranno quelle che si occupano dei soccorsi. Si potranno praticare tanti sport e attività di ricerca: ci sarà spazio anche per una pesca sostenibile, praticata in un’area delimitata. L’Area marina, già finanziata con 2 milioni di euro dalla Regione, intercetterà investimenti ministeriali che ci permetteranno di salvaguardare il nostro mare e promuovere forme di turismo sempre più responsabile».

Torri eoliche

Quando è nata l’idea di proteggere il mare di Domus de Maria l’offshore non rappresentava ancora una minaccia concreta per le coste dell’Isola, ma oggi l’istituzione dell’Area marina protetta rappresenta un’arma da utilizzare contro gli speculatori dell’eolico. «Con questo strumento ribadiamo che non siamo disposti ad accogliere alcun tipo di progetto destinato a rovinare per sempre un bene di inestimabile valore come il nostro mare – chiarisce Concetta Spada -, l’Area marina ci aiuterà a tenere lontani gli speculatori».

Reazioni

La notizia mette d’accordo maggioranza e opposizione perché rappresenta una svolta destinata a incidere significativamente sul futuro del paese. Dai banchi della minoranza in Consiglio comunale, Roberta Loi crede nell’importanza della zona di protezione marina riconosciuta dal ministero dell’Ambiente: «Credo che in questi tempi, caratterizzati dall’interesse di chi è interessato a sfruttare il nostro mare, l’Area marina possa avere grande importanza. La sua istituzione potrebbe avere anche importanti ricadute occupazionali, grazie alla nascita di cooperative formate dai giovani ci sarà la possibilità di creare nuove figure professionali».

Fabrizio Branca, titolare dello stabilimento balneare Sa Colonia, coglie gli aspetti positivi del progetto: «Sicuramente ci sarà una maggiore tutela della fauna marina e il mare diventerà ancora più pulito, aspettiamo di sapere se ci saranno anche dei vantaggi per il turismo e gli imprenditori del settore balneare».

