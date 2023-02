L’Area marina ancora più green 

Un nuovo battello elettrico per l’Area Marina di Capo Carbonara al posto di un vecchio modello con motore a benzina «che non risponde più ai criteri di efficienza e sicurezza» di un parco marino. Per questo il commissario straordinario Remo Ortu ha approvato una delibera per la vendita all’asta del mezzo nautico a partire da 25 mila euro. Asta con apertura delle buste (da presentare entro il 3 marzo) che si terrà il 6 marzo alle 10 presso la sede della Area Marina, in via Aspromonte. Il gommone da sei metri e 90 è stato immatricolato nel 2013 è ha un motore da 150 cavalli.

Il nuovo battello elettrico sarà invece acquistato grazie ad un finanziamento di 50mila euro da parte del Ministero. «Oltre ad aver ordinato un battello nautico elettrico - ha spiegato il direttore dell’Area marina Fabrizio Atzori - siamo in attesa di chiudere le procedure amministrative per un pullmino elettrico da circa venti posti da utilizzare nel circuito urbano durante il periodo estivo». Un’Area marina, insomma, sempre più green e con tanti progetti da avviare durante l’anno. Tra questi la trasformazione dell’Isola dei Cavoli in una meta con sempre più attrazioni (nel massimo rispetto dell’ambiente) per i turisti.