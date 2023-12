L’area industriale nel nome delle donne 

Non capita spesso di imbattersi in una zona industriale in cui la toponomastica è interamente dedicata alle donne. A Guspini però funziona così. Gli spazi, le strade e i laboratori portano i nomi di cinquanta donne di tutto il mondo che si sono distinte nella scienza e nell’innovazione. Non solo, la zona industriale di Guspini si distingue anche per essere la prima al mondo certificata senza pesticidi a far parte delle aree di terzo paesaggio adatte alla medicina forestale.

Le vie

«Si tratta di luoghi dedicati a donne che hanno aperto strade nuove all’umanità», racconta Daniela Ducato, imprenditrice green, che ha contribuito a realizzare il progetto, assieme alle amministrazioni comunali che si sono succedute negli ultimi trent’anni. Nell’area industriale di Guspini trovano spazio Marie Skłodowska Curie e Rita Levi Montalcini, ma anche personalità a cui il Nobel è stato ingiustamente negato: Rosalind Franklin, Lise Meitner, Chien-Shiung. E poi, registe e politiche come Ninetta Bartoli, prima donna sindaco d’Italia, e protagoniste meno note della storia dell’unità d’Italia come Rosalia Montmasson e della Sardegna come Pasqua Selis Zeu. «Queste strade commemorano le donne e le bambine senza nome che sono state vittime di sfruttamento in tutto il mondo, dalle bambine in miniera alle donne di Iran e Afghanistan, oppure le cinesi che inventarono l’alfabeto segreto Nu-Schu», aggiunge Ducato, sottolineando che Guspini ribalta la media nazionale dove gli spazi urbani al femminile non vanno oltre il 5 per cento.

Le aziende

«È una toponomastica che ha trovato il favore delle aziende nonostante queste, in zona industriale siano al 95% guidate da uomini. Ed è stato talmente forte il consenso attivo nella partecipazione da non aver avuto necessità di chiedere sostegno esterno», fa presente Ducato. L’assessora alle attività produttive Stefania Atzei esprime soddisfazione per l’iniziativa: «Siamo stati la prima zona industriale in Italia ad avere questa toponomastica, restituendo dignità alle donne in un contesto, quello industriale, che generalmente è a carattere maschile». Per il futuro ci saranno nuove attribuzioni: «Riguarderanno anche le zone di benessere sanitario del terzo paesaggio: suoli millenari salvati da maltrattamento e cemento, e intitolati alle donne», annuncia Ducato.

