«L’area industriale è rinata» 

In pochi anni un incremento delle attività produttive che sfiora il 60 per cento e con una tendenza destinata a crescere per via delle richieste d’apertura di nuovi esercizi. L’ex Zir, ora area industriale del Comune d’Iglesias, è una realtà in continuo sviluppo e naviga in controtendenza rispetto alle logiche della crisi economica, incrementando la presenza di nuovi operatori disposti ad investire nel consorzio.

La rinascita

«Fino ad un paio d’anni fa le attività presenti erano 60, ad oggi se ne contano 95 - spiega il presidente dell’associazione “Operatori economici della zona industriale” Davide Loni - Ma non appena verranno rese disponibili per l’insediamento di nuove imprese le aree attualmente non utilizzate, il dato subirà un’impennata». La stessa associazione può contare sull’adesione di oltre 60 soci, per un’unità d’intenti e di vedute fra gli operatori che per Loni rappresenta uno dei motivi che hanno permesso il rifiorire di una zona per anni impantanata nel limbo della depressione: «La nuova associazione è partita nel 2018, in concomitanza all’insediamento dell’amministrazione comunale che decise di puntare sul rilancio dell’area ed acquisirla. - dichiara - Partimmo con 20 associati, ora siamo il triplo e a breve contiamo di poter inglobare tutte le attività presenti».

Le attività

«È innegabile che il miglioramento sia derivato da quando l’Ex Zir è divenuta di proprietà comunale. - racconta Susanna Cossu, socia di un’attività presente nell’area dal 2007 - Sono arrivati i servizi; l’illuminazione, la viabilità, la pulizia delle strade, l’acqua potabile. Un altro fattore molto importante è rappresentato dalla possibilità di raffronto con un referente, che accoglie i punti di vista e le problematiche presentate dagli operatori e dagli associati». L’ area industriale è nel frattempo pronta ad accogliere nuove attività. Come anticipa l’assessora al Patrimonio Giorgia Cherchi, la prossima settimana sarà disponibile il bando per la cessione di uno dei 5 lotti pronti ad essere acquisiti: «Si tratta di un appezzamento della superficie complessiva di quasi 5 mila metri quadri. Nell’attesa di rendere disponibili le restanti 4 aree, questa consentirà l’insediamento di svariate attività». Nuovi propositi imprenditoriali nell’Ex Zir, che potrebbero essere favoriti anche dal piano del Zes che partirà dal prossimo gennaio: «La nostra area industriale rientra nel programma delle “Zone Economiche Speciali” - annuncia l’assessore alle Attività produttive Daniele Reginali - un progetto che prevede differenti benefici, anche fiscali e che presenterò nei prossimi giorni agli operatori». Per il sindaco Mauro Usai la scelta di acquisizione dell’area ha rappresentato la chiave di volta per l’insperata rinascita: «Continuiamo ad investire, recentemente abbiamo dato il via per il posizionamento della fibra ottica. - dichiara - Il rafforzamento dei servizi consente anche di sbloccare delle situazioni relative alle aree disponibili da destinare ai nuovi insediamenti produttivi».

