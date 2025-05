L’area dipendenze patologiche ha la nuova direttice  

L’area Dipendenze patologiche della Asl Ogliastra ha una nuova direttrice. È la psichiatra ogliastrina Silvia Amelia Pirarba che dalla Asl di Cagliari ha preso le redini della struttura complessa ogliastrina, contribuendo a rafforzarne la sanità territoriale. «Qui in Ogliastra ho trovato un gruppo di lavoro con grandi competenze e professionalità – osserva la dottoressa Pirarba - ed è evidente che esiste un importante lavoro pregresso. Il mio impegno sarà volto a garantire continuità con le attività svolte sino ad ora, puntando su un approccio multidisciplinare e integrato che da sempre caratterizza i SerD».

Approccio multidisciplinare, collaborazione, sensibilizzazione e prevenzione le parole d’ordine della resposabile d’area.

La direttrice definisce nel dettaglio le sue linee operative. «Intendo implementare il lavoro di rete – spiega la specialista – con gli altri servizi socio sanitari del territorio, in un contesto operativo di co-progettazione. Lavoreremo per potenziare il rapporto di collaborazione con i reparti ospedalieri, sempre nell'ottica di fornire al paziente con bisogni sanitari complessi, un servizio di tipo integrato e interdisciplinare. Ritengo la collaborazione con le istituzioni scolastiche, con quelle giudiziarie, con gli enti locali, con le associazioni di volontariato e del terzo settore, un elemento fondamentale per garantire risposte efficaci e durature».

