«L’area di Sant’Elia fu ceduta per lo stadio» 

È un documento che fissa definitivamente un punto: se c’è un posto dove si deve realizzare lo stadio, questo non può che essere Sant’Elia. Il Consiglio comunale (all’unanimità) lo ha già detto ma adesso spunta un documento che ribadisce il concetto con forza normativa (e non solo politica). «C’è un atto che pochi conoscono, che regola la cessione dell’area destinata alla costruzione dello stadio comunale e annessi impianti sportivi, firmato il 5 luglio del 1961. Contraenti la Regione e il Comune, con l’allora sindaco Brotzu», dice Antonello Floris, capogruppo di FdI a Palazzo Bacaredda. «La Regione cedette al Comune le aree di Sant’Elia per la cifra simbolica di una lira con tutte le pertinenze allo scopo di realizzare il nuovo stadio. La volontà dei contraenti non lascia spazio a dubbi. Persino dal punto di vista fiscale vennero previste agevolazioni per il fatto che dovesse essere costruito l’impianto sportivo. L’intenzione», conclude l’esponente di FdI, «è dunque chiarissima. Il Consiglio comunale ha ribadito la propria intenzione di costruire lo stadio a Sant’Elia. Ogni procedimento urbanistico e amministrativo è stato votato dal Consiglio, a questo punto bisogna procedere immediatamente senza ulteriori esitazioni». ( ma. mad. )

