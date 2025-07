L’area di Punta Giglio ora è del Comune 

I terreni di Punta Giglio, con l'atto notarile siglato ieri, fanno ufficialmente parte del patrimonio pubblico del Comune di Alghero. Duecento ettari che l’ente locale ha acquisito dalla società Borgosesia per una cifra di 400mila euro, risorse messe a disposizione dall’Amministrazione e dalla Regione attraverso il Parco di Porto Conte. «Oggi abbiamo compiuto un passo decisivo verso un obiettivo che l’Amministrazione ha perseguito fin dal suo insediamento», commenta il sindaco Raimondo Cacciotto: «Restituire un patrimonio di tale valore alla proprietà pubblica è un atto di responsabilità, che segna l'inizio di una serie di azioni concrete per tutelare e valorizzare uno dei luoghi più iconici del nostro territorio».

Il Parco di Porto Conte, con il presidente Emiliano Orrù, ha già messo in agenda una serie di interventi da attuare fin da subito. «La prima riguarda la messa in sicurezza dell’area pinetata e boscata di Punta Giglio. La seconda linea si concentra sul piano di controllo e gestione delle specie di ungulati selvatici e domestici inselvatichiti e, infine, l’eradicazione del ratto nero, una specie invasiva che minaccia la biodiversità locale», anticipa Orrù. Soddisfatto pure l’assessore al Demanio Enrico Daga. «Duecento ettari di terreni di valore inestimabile con elementi identitari della nostra comunità di cui Alghero si riappropria per l’uso pubblico: è un risultato straordinario». Per Davide Schiffer, amministratore delegato di Borgosesia, la soluzione trovata «andrà a beneficio della comunità locale, che potrà giovare delle bellezze di quest’area, in grado di richiamare visitatori da tutto il mondo, tutelando flora e fauna autoctone».