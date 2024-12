«L’area del tribunale resterà inaccessibile durante la Sartiglia» 

La situazione stava ormai diventando insostenibile. Nei giorni di Sartiglia, e non solo, piazza Aldo Moro, davanti al tribunale, subisce l’invasione di migliaia di ragazzini che si lasciano andare a balli tra alcol e droga. E così in vista delle festività di fine anno e appunto della Sartiglia, ieri mattina il prefetto, Salvatore Angieri, ha presieduto un vertice per fare il punto sulle misure di sicurezza ed esaminare le problematiche sulla base anche della circolare diramata nei mesi scorsi per fornire le linee di indirizzo procedurali per lo svolgimento delle manifestazioni di pubblico spettacolo.

«Nel corso dell’incontro, con riguardo alla Sartiglia, l’attenzione si è focalizzata in modo particolare sul Palazzo di giustizia, obiettivo sensibile, interessato da lavori di ristrutturazione, e si è convenuto sulla necessità che l’area sia resa sterile e non accessibile. Sul questo punto si terrà una riunione a gennaio per valutare le relative proposte», ha sottolineato Angieri. Proseguiranno inoltre le riunioni tecniche del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica e della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo «per un’esame a tutto campo degli aspetti organizzativi e per la definizione delle misure complessive a tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica». Intanto, per le festività natalizie e per il Capodanno, è stato disposto il rafforzamento dei servizi di controllo del territorio e della vigilanza su strada. ( m. g. )

