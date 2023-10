L’area del parcheggio ha un nuovo murale  

La piazza del parcheggio, così viene chiamata dai residenti, diventa ancora più accogliente. Dopo la posa della nuova pavimentazione realizzata con un materiale sperimentale per evitare allagamenti, il Comune di Solarussa ha deciso di far realizzare un nuovo murale dall’artista Nicholas Bembo. Il disegno racconta i simboli del territorio come le brocche in ceramica e l’arte dell’intreccio. ( s. p. )

