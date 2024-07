L’area del cantiere ostacolo per gli autobus: manovre più complicate e traffico rallentato 

Un cantiere a volte ancora più ingombrante tanto da costringere i conducenti degli autobus a diverse manovre per poter svoltare in via Pola. Passano i mesi ma i disagi in viale Trieste non sembrano finire mai. Anzi. Così ieri mattina la presenza delle reti del cantiere e di un camion hanno ristretto ulteriormente la carreggiata all’altezza dell’incrocio con via Pola. Un problema soprattutto per i mezzi più grandi e lunghi, in particolare gli autobus.

Così, complice gli spazi ristretti, qualche conducente ha dovuto effettuare diverse manovre per completare la svolta. Inevitabilmente ci sono stati dei rallentamenti. L’attesa alla fine non è stata interminabile, ma c’è chi ha fatto notare che probabilmente si potrebbe ridurre lo spazio a disposizione dell’area di cantiere almeno in quel punto per consentire ai mezzi pubblici di poter svoltare in via Pola in maniera più semplice.

I lavori nella zona vanno avanti per la realizzazione del nuovo viale. Un cantiere aperto un anno fa e accolto con mille polemiche, aumentate durante le varie fasi. Soprattutto i commercianti hanno denunciato più volte enormi disagi per il calo degli affari: il cantiere ha fatto sparire molti parcheggi e raggiungere viale Trieste è diventato sempre più complicato. Ora si attende la conclusione dei lavori per poter tracciare un bilancio finale. Ma intanto i disagi al traffico non mancano, accompagnati dalle proteste.

