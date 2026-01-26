«L’area camper nella zona del parco? Una scelta infelice»  

«L’area camper nella zona parco è una scelta decisamente inopportuna ed infelice»: Antonello Mancosu, ex sindaco di Sanluri, contesta all’amministrazione la creazione di un luogo attrezzato a parcheggio di autocaravan e roulotte nei pressi del Parco degli Scolpi. «Ci chiediamo come mai – dice Mancosu – si predilige l’individuazione di aree idonee e attrezzate per simili servizi senza tener conto dell’impatto ambientale e del rispetto che merita l’ampia area verde, simbolo della città. Tra l’altro non di facile accesso per questi mezzi pesanti, dove a stento riescono a transitare e parcheggiare le auto dei residenti della zona. Spero davvero che si riesca a fermare questo scempio».

A questo punto lo stop al progetto sembra in salita. Il sindaco, Alberto Urpi, proprio in questi giorni ha annunciato, soddisfatto, l’avvio dei lavori: «Grandi mezzi nel cantiere dell’area camper. Sembra impossibile che ci siano entrati, nonostante i pareri di tutti i super esperti del periodo. Il finanziamento l’abbiamo ottenuto proprio perché l'area sarà nel parco». Il progetto, messo a punto dall’ufficio tecnico, impegna risorse per complessivi 155.550 euro, 50 mila dalla Regione, il resto recuperato dai fondi di bilancio, operazione che di fatto ha permesso la realizzazione dell’opera, evitando il rischio di dover restituire il contributo per via del ritardo del cantiere. L’intervento prevede 15 stalli in pieno centro abitato, favorito dalla vicinanza del parco, per cui i camperisti, avranno subito la disponibilità delle colonnine per il rifornimento di acqua potabile e di corrente elettrica. (s. r.)

