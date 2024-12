L’area camper? Nel parco termale 

In camper alle terme di Santa Mariaquas: il Parco termale di Sardara si arricchisce di un nuovo servizio. Anche le tende potranno soggiornare. Un investimento di 50 mila euro della Regione e l’impegno del Comune di completare l’opera con fondi di bilancio, situato ai piedi del castello di Monreale e due passi dagli stabilimenti termali. «La nuova struttura – dice il sindaco Giorgio Zucca – permette che a Sardara continui a sventolare la Bandiera gialla, il riconoscimento ottenuto nove anni fa con la prima sosta camper nel centro abitato: a un certo punto abbiamo corso il rischio di perderlo, in quanto l’area è stata abbandonata».

Accoppiata vincente

«Terme e camper (o caravan) – dice Zucca – sono un binomio amato e ricercato in ogni periodo dell’anno. Una bella opportunità per il paese, soprattutto un importante servizio ai turisti che girano la Sardegna in camper e ai camperisti della nostra zona. Il finanziamento, seppur non elevato, ci permette di sistemare l’area verde che deve ospitali, iniziando a renderla operativa, anche dal punto di vista dei servizi di cui gli stessi camperisti necessitano». Il primo cittadino ricorda che «l’opera non è stata cofinanziata dal Comune, seppure fosse richiesto dal bando: proprio per questo procederemo con i lavori per completarla in tempi brevi, utilizzando fondi di bilancio». Si parte con l’attivazione di alcuni servizi base: una sbarra per controllare gli accessi all’ingresso, lo scarico delle acque nere e grigie, il carico di acqua potabile.

Bandiera Gialla

L’importanza di un’area camper nella cittadina termale, a metà strada fra Cagliari ed Oristano, fu colta dagli amministratori nel 2014. Progetto realizzato un anno dopo, quando piazza Podda lasciò spazio ai camperisti e al riconoscimento della Bandiera gialla da parte dall’associazione “Campeggiatori turistici d'Italia”. Due anni dopo, una visita dei loro tecnici evidenziò lo stato di degrado assoluto. Immediata la comunicazione al Comune: «A Sardara non si ci sono le condizioni a favore del turismo del movimento». E Zucca si attivò per salvare il servizio importante, abbandonando la vecchia area e optando per la nuova a Santa Mariaquas.

Le terme

«Il turismo in movimento – riferisce la direttrice degli stabilimenti termali, Carla Podda – si sposa bene col turismo termale. I camperisti arrivano tutto l’anno per una vacanza o anche per un weekend, usufruiscono dei nostri servizi e poi si spostano nel territorio. Molti vengono per le cure termali di due settimane, altri per godersi le piscine. Di giorno hanno già la possibilità di sostare nei nostri parcheggi, di notte no: non abbiamo un’area attrezzata per soggiornare». Fino ad ora.

«La vicinanza dell’area camper alle terme – conclude Zucca – è una richiesta degli stessi camperisti».

