L’area camper apre ai turisti 

«Abbiamo quasi terminato i lavori sull’area-camper, mancano solo piccoli interventi di manutenzione e le pratiche burocratiche per la concessione», annuncia Marco Canu, assessore comunale dell’Ambiente a Nuoro. «Quest’area è bellissima, accanto all’anfiteatro Fabrizio De André. Avremmo voluta aprirla in tempo per la festa del Redentore - aggiunge - però con tutta probabilità la consegna avverrà ai primi di settembre, comunque entro la metà del prossimo mese».

Un traguardo

Una conquista attesa anni, dopo lunghe polemiche alimentate da chi vede l’Isola in un solo modo: a bordo di un mezzo che racconta una visione, un approccio avventuriero e differente. A Nuoro, dunque, è tutto pronto per accogliere i numerosi camperisti che da anni reclamavano più attenzioni. Ovvero, un’area attrezzata e ospitale, per quelle “case su gomma” che riscuotono sempre maggiori consensi e che non potevano essere più “snobbate”.

D’altronde, come dimenticare la recente polemica scoppiata dopo il rifornimento d’acqua effettuato da una coppia di turisti nel cimitero di “Sa ‘e Manca”? In tanti a puntare il dito, a gridare allo scandalo e al luogo sacro “profanato” dai furbetti di turno, a caccia di fontanelle.

In realtà, in quell’occasione c’era solo una necessità impellente, un “pieno” d’acqua che non poteva essere rimandato e che avrebbe rappresentato un servizio scontato e banale in qualsiasi altra città con una minima vocazione turistica.

Servizi

L’area-camper in zona Mughina oggi si presenta pulita. Due sbarre accolgono il visitatore, al momento sollevate ma fanno capire le interessanti novità all’orizzonte, dopo il degrado di qualche mese fa. I collegamenti sono già tutti pronti. Pure la corrente è stata allacciata.

L’assessore Marco Canu illustra i servizi: «Qui è possibile lavare i serbatoi, effettuare lo scarico, poi ovviamente c’è l’acqua potabile. Ogni piazzola, inoltre, è dotata della sua presa elettrica».

La città del premio Nobel Grazia Deledda, dei musei apprezzati ovunque come il Man o l’Etnografico, adesso vuole essere sempre più turistica o comunque intercettare un altro target di visitatori finora rimasti ai margini perché orfani di servizi adeguati. Impossibile ignorare perciò quel fenomeno chiamato “camperismo”.

L’assessore della Giunta Fenu puntualizza: «Proprio così, il settore dei camper è sempre più in ascesa. Dare un luogo mappato nei vari portali è molto importante per la nostra città. Ora, per la gestione, dovremo aspettare la parte contrattualistica, le tariffe. Poi si potrà partire quanto prima».

RIPRODUZIONE RISERVATA