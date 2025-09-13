VaiOnline
Il caso.
14 settembre 2025 alle 00:26

L’area artigianale invasa dalle discariche 

L’ira degli imprenditori: «Paghiamo le tasse ma siamo stati abbandonati» 

Esplode in via dell’Agricoltura e dintorni, al confine tra Cagliari ed Elmas, la rabbia dei commercianti per lo stato di totale abbandono che caratterizza da tempo immemorabile tutta la zona. Nonostante tra via dell’Agricoltura e via dell’Artigianato operino da decenni almeno una cinquantina di aziende, il degrado regna sovrano ovunque tra cumuli di rifiuti abbandonati per strada e maxi discariche nelle aree più interne. Una terra di nessuno, insomma. Solo nell’ultimo mese, si ricorda, via dell’Agricoltura è stata teatro di due grossi incendi (l’ultimo il 5 settembre con quintali di spazzatura dati alle fiamme) e di un’importante operazione dei carabinieri del Noe, il nucleo operativo ecologico, assieme ai colleghi della stazione di Sant’Avendrace e il nucleo elicotteri, culminata il 13 agosto nel sequestro di una maxi discarica abusiva di rifiuti speciali con tre indagati.

L’esasperazione

«Non è più possibile andare avanti così», si sfoga Paolo Carta, della ditta Cocco Albino e Figli srl, una delle storiche aziende attive in zona. «Lo scenario, tra l’altro, è in continuo peggioramento con gli incivili che ogni giorno abbandonano davvero di tutto». A preoccupare sono soprattutto le discariche a ridosso del canale. «Ci auguriamo che non arrivi mai una forte pioggia perché quei rifiuti, se trascinati dall’acqua, intaserebbero tutto, come già accaduto in passato, e per noi sarebbe un grosso problema. Siamo gente che lavora sodo e che paga le tasse, servirebbe molta più attenzione per questa zona, anche perché c’è pure un evidente problema di sanità pubblica». Intanto, il problema sarà sul tavolo di una conferenza di servizi. «Stiamo facendo una serie di verifiche sulla proprietà delle aree per capire chi deve pulire, in quanto, come in altre zone, anche qui purtroppo c’è un incrocio di competenze», riferisce l’assessora comunale all’Igiene urbana Luisa Giua Marassi.

Gli enti coinvolti

«Una parte è del Comune di Cagliari e un’altra appartiene ad Elmas, mentre il lungo strada dove c’è il canneto sembrerebbe di competenza della Città metropolitana perché c’è anche un canale. Questo lavoro, non semplice, lo stiamo facendo anche per altre zone della città che presentano le stesse criticità, sia in termini di abbandono di rifiuti che di incrocio di competenze, e avremo a breve una conferenza di servizi molto importante proprio su questo tema, il 17 settembre, per valutare come intervenire».

