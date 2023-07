L’Ardia su Videolina 

A Sedilo oggi è il giorno dell’Ardia. Videolina seguirà tutte le fasi della manifestazione sin dal momento in cui, prima di raggiungere il santuario teatro della corsa, i tre capicorsa, Marco Mongili, Pier Giuseppe Spada e Alessandro Nieddu, riceveranno in paese dal parroco don Battista Mongili gli stendardi simbolo del loro ruolo, per seguire poi il corteo processionale che raggiungerà il santuario di Santu Antinu, teatro della spericolata corsa a cavallo.

La diretta avrà inizio alle 18 e a commentare l’evento ci sarà Giacomo Serreli. La regia è affidata a Massimo Piras. Videolina seguirà in diretta anche la solenne concelebrazione che si svolgerà nel santuario di Santu Antinu con inizio alle 11.

