«L’Ardia resterà nel mio cuore» 

L’aveva aspettata a lungo ma ora è davvero grande la soddisfazione per il 41enne Mauro Pireddu, prima bandiera dell’Ardia a piedi, visto il buon esito della corsa andata in scena domenica scorsa. All’evento del giorno dell’ottava hanno preso parte come sempre centinaia di persone, piccole e grandi, che non sono volute mancare allo scioglimento della promessa. «Tutto si è svolto come speravo – ha dichiarato Pireddu – con grande partecipazione, ordine e rispetto per il significato profondo della nostra tradizione». A fianco di Pireddu, nel compito di accompagnarlo e sostenerlo, i suoi fidati aiutanti, amici e coetanei, le pandeleddas Nicola Manca e Tonio Ledda. «Sono molto contento del loro operato e di quello delle scorte – ha sottolineato Pireddu – È stata un’emozione unica; un onore che porterò per sempre nel cuore». ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA