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Sedilo.
09 settembre 2026 alle 00:34

L’Ardia in un film per gli Usa 

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Storia, devozione e potenza simbolica dell’Ardia di Sedilo voleranno oltreoceano. Il film “S’Ardia”, dedicato alla sacra corsa dei cavalieri in onore di San Costantino del 6-7 luglio di ogni anno, sarà infatti presentato dal 17 al 20 settembre in anteprima mondiale al Camden International Film Festival, prestigioso appuntamento del Maine interamente dedicato al cinema documentario e non-fiction.

Un riconoscimento di altissimo profilo per un’opera che porta nel mondo una delle tradizioni più identitarie della Sardegna. La pellicola è firmata dal regista inglese Billy Barraclough, che ha trascorso diversi mesi a Sedilo seguendo da vicino la vita del pastore Leonardo Pes e di suo figlio Andrea, protagonisti del film. «È un grande onore annunciare che il mio nuovo film, S’Ardia , sarà presentato in anteprima mondiale al Camden International Film Festival – dichiara Barraclough –. Un ringraziamento infinito ad Andrea e Leonardo Pes per averci aperto le porte del loro mondo. Sarò per sempre grato alla loro famiglia e alla comunità di Sedilo per la splendida accoglienza».

Il documentario è ambientato nel 2025 e racconta la preparazione di Leonardo Pes, che corre l’Ardia da oltre trent’anni. Per lui arriva l’onore più grande: guidare la corsa, un privilegio concesso una sola volta nella vita. Rompendo la tradizione, decide di condividere questo momento con suo figlio Andrea, formando la prima coppia padre-figlio a guidare insieme il rituale nei suoi due secoli di storia. Il film segue i due protagonisti nella quotidianità: la cura dei cavalli, il lavoro pastorale, i ritmi della terra. Con l’avvicinarsi della corsa, Leonardo riflette sulla responsabilità della tradizione e sulla bellezza della paternità. «L’intensità della gara e la devozione dei cavalieri mi hanno colpito subito- il regista – racconta Barraclough – ma ciò che mi ha toccato più profondamente è stato osservare il legame tra Leonardo e Andrea, un rapporto fatto di insegnamenti, lavoro condiviso e identità tramandata. Girare con Andrea e Leonardo – conclude il regista – mi ha fatto riflettere sul fatto di un figlio che impara da suo padre, attraverso il lavoro, il rituale e la memoria». Per tutta la comunità sedilese e per l’intera a Sardegna, si tratta di una vetrina internazionale senza precedenti con la processione sacra in onore di Santu Antinu che sarà protagonista negli Stati Uniti, portando con sé la forza di una tradizione che continua a parlare al mondo.

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