«L’Ardia è tradizione, non si tocca» 

A poco meno di due mesi dall’edizione 2025, in programma il 6 e 7 luglio, sull’ Ardia di Sedilo si rischia un conflitto istituzionale fra il sindaco Salvatore Pes e il prefetto Salvatore Angieri. «L’Ardia è una manifestazione tradizionale religiosa», afferma il primo cittadino, «e non può essere assimilata di fatto a un concerto o evento sportivo di qualsiasi genere». È secca la risposta di Pes all’invito del rappresentante del Governo che, al termine della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha chiesto agli organizzatori «la documentazione tecnica necessaria, invitando alla collaborazione ai fini del rispetto della normativa vigente».

La contesa

Sono proprio le attuali regole con le quali si dovrebbe svolgere la corsa a determinare la reazione del sindaco, affiancato nella riunione dal parroco don Maurizio Demartis e dal referente dell’associazione Santu Antinu, Mario Zacchino. «Spiace sottolineare», evidenzia Pes, «che collaborare non significa sottomettersi supinamente a posizioni o a interpretazioni unidirezionali che stravolgono in toto l’evento. In quanto manifestazione religiosa», precisa il primo cittadino, «l’Ardia di San Costantino è soggetta agli articoli 25 e 26 del Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e non, come sostiene il prefetto, all’articolo 68». Pes ha detto di più: «La comunità sedilese non accetta misure e/o restrizioni». Segue una lunga lista di riferimenti: «Così in ossequio alle norme che regolano i rapporti tra Stato e Chiesa sui riti religiosi e sulla libertà di culto, ma anche in base alla Costituzione Italiana e al Trattato europeo che dà centralità al rispetto dei riti religiosi, alle tradizioni culturali e alle eredità regionali». Citati infine «gli articoli del Tulps sopra richiamati e confermati da ultimo dall’autorevole parere del giurista e professore universitario Andrea Pubusa».

I risvolti

Pes dice che regole diverse nell’organizzazione dell’evento «porterebbero ad una manifestazione snaturata con barocchismi e appesantimenti burocratici. La linea che intende tracciare la Prefettura di Oristano in base all’articolo 68», sostiene il sindaco, «riguarda i locali di pubblico spettacolo e non può essere applicata a una manifestazione tradizionale religiosa. Chiediamo e pretendiamo rispetto», conclude Pes, «la fede e i valori profondi come l’identità di un popolo, dove si sviluppano le nostre radici, sono espressione massima di cultura e tradizione, al pari del coraggio di cui si nutrono i nostri cavalieri e la nostra comunità. Nulla di tutto questo può essere snaturato».

Sullo scontro istituzionale si muove anche la politica. Oggi in Consiglio regionale è programmata una conferenza stampa di Riformatori per presentare la proposta di legge “Norme per la salvaguardia delle manifestazioni storico-religiose-culturali e della tradizione sarda”. Saranno presenti i tre consiglieri del partito, Aldo Salaris, Umberto Ticca e Giuseppe Fasolino.

