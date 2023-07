Stasera alle 21 Videolina ripropone L’Ardia di Sedilo 2023, trasmessa in diretta i giorni scorsi. Verranno trasmesse tutte le fasi della manifestazione sin dal momento in cui, prima di raggiungere il santuario teatro della corsa, i tre capicorsa ricevono in paese dal parroco don Battista Mongili gli stendardi simbolo del loro ruolo, a cui fa seguito il corteo processionale fino al santuario di Santu Antinu, teatro della spericolata corsa a cavallo che parte da su frontigheddu.

A commentare l’evento Giacomo Serreli con il contributo al suo fianco di studiosi ed esperti dell’Ardia. La regia è firmata da Massimo Piras.

