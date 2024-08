Da oltre due secoli l’Ardia di Sedilo rievoca la battaglia di Ponte Milvio del 312 d.C, quando il futuro imperatore romano Costantino vide in sogno, il segno della vittoria, la frase in hoc signo vinces accanto ad una croce. Il segno fu quello della vittoria contro colui che veniva definito l'usurpatore Massenzio ma anche il simbolo della conversione di Costantino al cristianesimo. Costantino il vincitore o Costantino il grande viene venerato come santo della Chiesa ortodossa e l'appellativo è sicuramente riconosciuto dai Sedilesi e dai fedeli che in suo onore corrono il 6 e 7 luglio l'Ardia a cavallo e dopo due domeniche l'Ardia a piedi. Oggi alle 15 Su Videolina uno speciale curato da Mario Tasca, regia Stefano Perra.