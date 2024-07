Videolina oggi seguirà passo passo, come da tradizione, l’Ardia di Sedilo con collegamenti a partire dalle 11 con la solenne concelebrazione nel santuario di San Costantino. Poi dalle 18, con il commento di Giacomo Serreli (per la regia di Massimo Piras), andranno in onda tutte le fasi della corsa che, dapprima da su frontigheddu passando sotto l’insidioso arco e poi da sa muredda, impegnerà i cavalieri nella risalita verso il santuario di Santu Antinu.

RIPRODUZIONE RISERVATA