L’Ardia di Sedilo 

Oggi, alle 21, Videolina ripropone tutte le fasi dell’Ardia di Sedilo. La corsa che, dapprima da Su Frontigheddu passando sotto l’insidioso arco e poi da Sa Muredda, impegnerà i cavalieri nella risalita verso il santuario di Santu Antinu, .

Le telecamere della prima Tv della Sardegna seguiranno il capocorsa e la seconda e terza bandiera, sin dal momento in cui, prima di raggiungere il santuario teatro della corsa, riceveranno in paese dal parroco celebrante la benedizione e gli stendardi simbolo del loro ruolo. Il commento è stato affidato a Mario Tasca che sarà coadiuvato da Tonino Manca e Maurizio Casu. La regia è di Massimo Piras.