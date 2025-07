L’Ardia di Sedilo 

Oggi alle 14.30 Videolina torna a Sedilo per raccontare l’Ardia (nella foto una delle passate edizioni) e ripropone tutte le fasi della corsa che, dapprima da su frontigheddu passando sotto l’insidioso arco e poi da sa muredda, ha impegnato i cavalieri nella risalita verso il santuario di Santu Antinu.Le immagini che hanno seguito il capocorsa e la seconda e terza bandiera, sin dal momento in cui, prima di raggiungere il santuario teatro della corsa, hanno ricevuto in paese dal parroco celebrante la benedizione e gli stendardi simbolo del loro ruolo.Il collegamento è stato affidato a Simona De Francisci. La regia è di Massimo Piras.

