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Sedilo.
07 aprile 2026 alle 00:35

L’Ardia di San Costantino celebra già le sue “bandiere” 

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Per l’Ardia 2026 è tutto confermato. L'ufficializzazione è avvenuta dopo la messa di Pasqua, quando il parroco don Maurizio Demartis ha annunciato i nomi delle bandiere per la corsa a cavallo del 6-7 luglio e quella a piedi del 19.

Nella chiesa di San Giovanni Battista, il parroco ha comunicato che la prima bandiera è Danilo Pes, 44 anni, allevatore, sposato e padre di due figli. La seconda è Matteo Falchi (46) vigile del fuoco e la terza Andrea Mureddu (32), allevatore. Domenica la gioia era palpabile in ognuno di loro, particolarmente per la prima bandiera. «Sono iscritto al registro da oltre 30 anni – afferma- e adesso realizzo il sogno di ogni cavaliere sedilese. L’emozione è stata davvero grande, quando il parroco mi ha comunicato la sua scelta. Ora posso sciogliere il voto a San Costantino e sono felice di poterlo fare insieme a cari amici come Andrea e Matteo». Proprio con quest’ultimo aveva condiviso l’Ardia nel 2013 «come bandiere quando la corsa fu guidata da mio compare Giuseppe Carboni». Già resi noti anche i nomi delle scorte che, nella gestione della corsa, hanno un ruolo ugualmente importante. Per sa prima pandela è suo figlioccio l’allevatore Gian Battista Carboni, per la seconda il maniscalco Giuseppe Carboni mentre la terza Andrea Mureddu ha scelto il fratello Paolo, pure lui allevatore.

Anche per quanto riguarda l’Ardia a piedi, che si corre il giorno dell’Ottava, tutto come previsto: la prima bandiera sarà Davide Muscau, affiancato da Graziano Salaris e Marco Sotgiu, rispettivamente seconda e terza bandiera. ( s. c. )

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