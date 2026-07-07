L’Ardia del mattino è da manuale 

Anche l’Ardia di ieri mattina è stata condotta con grande maestria da sa prima pandela Danilo Pes, coadiuvato da sas pandeleddas Matteo Falchi e Andrea Mureddu. La corsa che unisce fede e tradizione, ha confermato ancora una volta il valore della festa più sentita dai sedilesi, capace di richiamare migliaia di persone e di trasformare il santuario di San Costantino in un luogo di intensa partecipazione popolare.

L’incidente

La manifestazione, però, è stata turbata da un incidente avvenuto durante il rientro del corteo verso il paese. Poco dopo l’uscita dal santuario il cavallo montato da don Maurizio Demartis ha avuto un brusco movimento e il sacerdote è caduto a terra in una zona scoscesa del percorso. «È stato un attimo, non ce lo aspettavamo», hanno raccontato alcuni testimoni. Il sacerdote è stato soccorso immediatamente dai sanitari, che gli hanno riscontrato un trauma facciale e una distorsione alla caviglia destra. Trasportato all’ospedale San Martino di Oristano, le sue condizioni non destano preoccupazione.

La messa

Poco prima, don Maurizio aveva presieduto la concelebrazione di ringraziamento nel santuario, ricordando l’impegno di tutti: «Un grazie alle bandiere e ai cavalieri, al Consiglio di San Costantino e alla prioressa, all’associazione Santu Antinu, all’amministrazione comunale e a tutti i volontari. Anche quest’anno – ha evidenziato il sacerdote - Sedilo ha dato dimostrazione di una comunità accogliente nella fede. San Costantino, ritornando nelle nostre case, ci guiderà nel cammino della nostra vita». A causa dell’incidente, il sacerdote non ha potuto prendere parte ieri sera ai vespri e alla processione con le tre bandiere. I riti sono stati officiati dal sacerdote sedilese don Giancarlo Norio.

«Ardia perfetta»

Il sindaco Pes ha espresso vicinanza al parroco, mentre al termine dell’Ardia aveva sottolineato la qualità della corsa. «Danilo, Matteo e Andrea hanno condotto un’Ardia perfetta, onorando il santo e rappresentando al meglio tutto il paese».

Il ricordo

Il capocorsa, appena sceso da cavallo, ha dedicato la corsa a chi è prematuramente mancato. «La dedichiamo anche a chi oggi non c’è più e che avrebbe avuto piacere di partecipare», ricordando Marco Mureddu, vicepresidente dell’associazione Santu Antinu, e Mario Melosu, presidente dei fucilieri.

«Grazie a tutti»

Soddisfazione per la sicurezza è stata espressa dal responsabile della Protezione civile Marco Cuscusa. «Tutti hanno dato il loro prezioso contributo e mi sento in dovere di ringraziare ogni singola persona». Gli operatori sanitari sedilesi Marco Mocci e Salvatorangela Atzas hanno evidenziato invece il lavoro svolto da tutti i colleghi: «Ringraziamo tutto il personale medico e infermieristico, i volontari di vari paesi e associazioni di volontariato per la disponibilità e il servizio reso per la buona riuscita dell'Ardia».

Corsa a piedi

Ora lo sguardo è già rivolto all’Ardia a piedi, in programma domenica 19, che sarà guidata da Davide Muscau. L’Ardia 2026, resterà nella memoria per la compostezza, l’ordine e la partecipazione, ma soprattutto per la forza di una comunità che, anche nei momenti difficili, offre il meglio di sé.

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