L’Arcobaleno ride e chiede più abbracci, meno Vannacci 

Ci sono quelle abbinate - l’arzillo vecchietto, la ferocia inaudita, l’iconoclasta che chissà perché è sempre furente: mai un iconoclasta nervosetto – che nel giornalismo si cristallizzano e si incrostano. E quindi il Pride è sempre colorato & provocatorio.

Angeli

Eppure a gironzolare per il Parco della Musica di Cagliari, trasformato per l’occasione nell’accampamento Arcobaleno da cui far scoccare la parata in ritardo cronometrico di un’ora, la provocazione latitava abbastanza. Non il colore né l’allegria, che anzi abbondavano quietamente, traboccavano sui prati, si incolonnavano per gli hot dog, si raggruppavano in crocchi di chiacchierate o sciamavano in un moto perpetuo di bikini, canotte traforate, ali piumate fissate alle bretelle a garantire l’angelicità del portatore, un metaforicissimo schiavo sadomaso con maschera canina in cuoio che si portava al guinzaglio da sé.

Il respiro

Colore e gaiezza a sufficienza, insomma, per sfidare con successo la cappa di cielo lividino e aria bollita che a metà pomeriggio prova a opprimere il villaggio queer. Ma questa è gente che si è sentita addosso ben altri soffitti di piombo, arie ben più basse, e quindi alla fine si leva un venticello conciliante, il cielo vira sull’azzurrognolo, dall’altra parte del fiume d’asfalto vuoto di via dei Giudicati un pugno di acrobati brandeggia per un po’ uno striscione arcobaleno sulla facciata di vetro del T-Hotel.

Camicia bianca

E l’allegria si ravviva, mentre chi prova a fare l’inevitabile, cagliaritanissimo gioco del c’era questo e (non) c’era quello, d’un tratto realizza un dato di fatto: fra tutte le occasioni in cui scende in piazza una città liberal o comunque non autoritaria o libertaria o antifascista o insomma ci siamo capiti, questa è di gran lunga quella più piena di persone giovani, a parte il fatto che alla faccia del caldo e della partita della Nazionale c’è davvero un sacco di gente. Poi, certo, c’è anche un bel po’ di politica e quindi anche di notabilato, e quando vedi i dem cittadini – quasi tutti in camicia bianca di ordinanza, un po’ il look dei renziani di un decina di anni fa - che fanno corona attorno a Piero Comandini mentre Massimo Zedda sorride un paio di dichiarazioni davanti a una siepe di obiettivi, capisci che un pezzo non secondario della nuova giunta sta nascendo qua. E ancora non c’è paragone col Meeting di Comunione e Liberazione, ma comunque la sensazione è che ormai un pezzo non trascurabile di potere si sia definitivamente accorto del popolo arcobaleno e per nulla al mondo lo trascurerebbe.

Serenità

Ma in fondo questo è contorno, è un elemento accessorio. Il piatto forte è la libertà, che appunto è meno “ostantata” e più giocosa di come la vorrebbero certi stereotipi comunicativi, proprio perché l’omofobia è vispa e aggressiva più che in altri periodi, è vero, ma anche il movimento queer oggi è più sicuro di sé rispetto a ieri: più saldo, più radicato, più riconosciuto.

La sposa

E non dimentica chi lo ha fatto progredire. Michela Murgia, per fare il nome che si staglia su tutti, è più presente che mai. Negli applausi che crescono quando dal palco viene scandito il suo nome, nella gigantografia in cui sorride di rosso vestita, nei cartelloni in cui viene rielaborata graficamente in forma di icona (non solo gay, icona in senso maternamente religioso). Poi certo, le punzecchiature ci sono e gli sfottò pure, mica è un’assemblea di Confindustria. Ma qualcuno può sentirsi turbato da “+ Abbracci – Vannacci”? E la sposa statuaria in abito bianco con spacco e strascico (gay bride, si suppone) è una nota squillante in una sinfonia anarchica e armoniosa oppure una frecciata alla famiglia tradizionale (che peraltro se esiste si starà guardando la partita con la Svizzera)?

La classe di Giove

E poi chiaramente qualche tirata d’orecchi al Papa per l’uscita sulla frociaggine, un sacco di cani con coccarda-bandana-collare multicolore (su tutti si staglia la classe olimpica di Giove, bracco di Weimar con inappuntabile papillon iridato sul manto setoso color mastice), un (1) finto prete, bimbi appiedati o in passeggino, drag giunoniche e signori attempati, fotografi amatoriali, passanti, militanti, innamorati e insomma gente allegra. E il ciel la aiuta, infatti non piove.

RIPRODUZIONE RISERVATA