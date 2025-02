L’arcivescovo prega  con gli ucraini 

Sotto il sole caldo di Cagliari, il dolore si è fatto voce, sguardo, preghiera. In piazza Moby Prince, la comunità ucraina si è riunita per un momento di raccoglimento. Tre anni di guerra, tre anni di bombe, tre anni lontano da casa. Tra candele accese e sguardi rivolti al cielo, l’eco delle esplosioni che devastano l’Ucraina ha risuonato nei racconti e nelle immagini di distruzione.

Accanto a fedeli e ucraini, l’arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi, da sempre vicino alla comunità. Insieme a lui, un’unica invocazione: pace. «Ho voluto esprimere vicinanza e solidarietà al popolo ucraino che tre anni fa ha subito un’ingiusta aggressione, con un pesante carico di morte e sofferenza», è il suo commento. «I sardi hanno accolto i profughi della guerra con generosità. Abbiamo insieme pregato per le vittime e per una pace giusta. È necessario impegnarsi per la pace, purificando i nostri sforzi dalla violenza della menzogna, che sta accompagnando certa diplomazia. La pace vera ha bisogno di verità».

