L’arcivescovo di Leopoli in visita 2 giorni 

Rimarrà due giorni anche in città. «Un'occasione per incontrare vecchi amici ma anche l'opportunità per pregare tutti insieme per il dono della pace», sottolineano dall’Arcidiocesi. E sarà proprio con questo spirito che monsignor Mieczysław Mokrzycki, Arcivescovo di Leopoli, farà visita all’Arcidiocesi di Oristano sabato 22 e domenica 23.

«Sarà in Sardegna perché invitato da monsignor Giuseppe Baturi, Arcivescovo metropolita di Cagliari, per celebrare la solennità della Madonna di Bonaria la cui festa è il 24 aprile. Uno scambio di cortesie, dal momento che l'anno scorso fu monsignor Baturi a fare visita, in Ucraina, alla città di Leopoli in qualità di segretario Generale della Cei», si legge nella nota dell’Arcidiocesi arborense.

Il programma

E durante la sua visita nell’Isola, monsignor Mieczysław Mokrzycki non poteva non fare una tappa a Oristano «perché tanta amicizia e fraternità lega il Pastore dell'Arcidiocesi di Leopoli ad alcuni sacerdoti arborensi dai tempi degli studi a Roma».

E così sabato 22 aprile monsignor Mokrzycki sarà a San Vero Milis dove celebrerà una messa per la pace alle 18, mentre il giorno seguente celebrerà in Cattedrale a Oristano, alle 12, alla presenza dell’Arcivescovo Roberto Carboni, «che in mattinata amministrerà le Cresime in una delle nostre parrocchie, e delle autorità locali: la presenza di monsignor Mokrzycki è occasione per la Chiesa diocesana di pregare insieme a lui per il dono della pace e per non diminuire l'attenzione e gli aiuti alla martoriata terra ucraina», concludono dalla sede della Curia. ( m. g. )