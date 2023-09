L’arcivescovo Carboni: trovare nuovi modi di annunciare il Vangelo 

Non più “lettera pastorale” ma “alla comunità”, agli uomini e donne di buona volontà, ai fedeli laici, ai consacrati e alle consacrate, ai diaconi e ai sacerdoti delle diocesi di Oristano e Ales-Terralba. L’arcivescovo Roberto Carboni con la sua “Anche io mando Voi” (che sarà consegnata in tutte le chiese) scrive come si scrive alle persone più care. A ciascun laico e religioso chiede di offrire tutto quello che può perché i tempi lo chiedono: calo delle vocazioni, sacerdoti pochi e avanti negli anni. Mentre la società nel suo continuo cambiamento vive disagi e difficoltà. Padre Roberto in questo richiamo dosa il ricordo del rosmarino, il pensiero della viola e il profumo dell’incenso. «Ci sono persone che ancora vanno in chiesa (poche), che cercano di vivere il Vangelo anche in situazioni difficili. Alle feste religiose c’è una partecipazione che sembra corale. Ci sono ancora un po' di presbiteri, alcuni diaconi, qualche comunità di religiosi che si impegna con generosità nella liturgia, nella carità, nella catechesi. Bisogna riconoscere che questi segni positivi sono pochi, e mostrano segni di stanchezza. Ma questa crisi è anche un’opportunità che il Signore ci offre dandoci la grazia di comprendere che è il momento di trovare nuovi modi di annuncio del Vangelo».

