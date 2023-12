L’arcivescovo Baturi benedice le coppie sposate da 50 anni 

Nozze d’oro festeggiate tra ricordi e musica. Ieri al Teatro Massimo è andata in scena la diciassettesima edizione dell’evento ideato da Maurizio Porcelli, che ha reso omaggio alle tante coppie che nel 2023 hanno raggiunto l’ambito e difficile traguardo dei 50 anni di matrimonio.

Come ad esempio Roberto e Patrizia che saliti sul palco hanno ricevuto la pergamena ricordo e non si sono tirati indietro alle domande della presentatrice della serata Francesca Figus: «Ci siamo conosciuti a scuola ad un’assemblea d’istituto alle superiori e da li non ci siamo più lasciati», hanno detto. E alla domanda su quali fossero i segreti per arrivare a questo traguardo hanno risposto così: «Ci vuole tanta pazienza e tanto coraggio per andare avanti e anche quando ci sono momenti negativi non bisogna mai arrendersi».

A congraturlarsi con le coppie anche l’arcivescovo Monsignor Giuseppe Baturi: «La fedeltà é possibile nel tempo solo se io guardo e amo qualcosa che non cambia», ha detto. E durante la serata c’è stato spazio anche per un momento amarcord in cui è stato mostrato un filmato che ricordava cosa avveniva mezzo secolo fa e oltre omaggiando due avvenimenti molto importanti per la città di Cagliari: la grande conquista dello scudetto del 1970 e la visita di Papa Paolo VI nel capoluogo. A culmine della serata il Massimo ha cantato e ballato il vasto repertorio di Little Tony attraverso la “Little Tony Family”, il duo composto dalla figlia del cantante, Cristiana Ciacci, e Angelo Petruccetti che tra “Il cuore è matto” e “Riderà” hanno scaldato il pubblico.

