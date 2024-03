L’arcivescovo alla mensa del viandante 

Anche la Mensa del viandante in via Montenegro, si prepara a festeggiare la Pasqua con i suoi ospiti.

Sabato 30 marzo alle 10,30 prima del pranzo, l’arcivescovo di Cagliari monsignor Giuseppe Baturi assieme ai sacerdoti della forania di Quartu, celebrerà la messa alla presenza di tutti i vincenziani, i volontari ed i commensali e al termine parteciperanno ad un momento di condivisione con gli ospiti.

Il giorno di Pasqua ci sarà un pranzo speciale con gli antipasti, la pasta al forno, la carne e i dolci. E se possibile sarà anche dato un pacco con i viveri per la cena.La Mensa del viandante, che un tempo era ospitata nei locali in via Dante, è stata aperta nel 2003. Cinque volte a settimana arrivano in più di cinquanta ospiti per gustare un pasto caldo, soprattutto uomini che hanno perso il lavoro e si sono ritrovati in mezzo a una strada ma anche donne, spesso divorziate, che sono in difficoltà economica.

