«L’arcipelago traina il turismo gallurese» 

«La Maddalena è senza timore di smentita la località traino del turismo nel nord Sardegna»: il sindaco Fabio Lai lo rivendica con orgoglio: «Chi viene a La Maddalena lo fa per visitare il nostro territorio e il nostro arcipelago; chi soggiorna nelle località vicine spesso sceglie quelle destinazioni anche con l’obiettivo di visitare La Maddalena. Questo ci dà la misura della forza attrattiva che l’arcipelago esercita». Turisti che però a La Maddalena si fermano poco, rispetto alle altre destinazioni. L’isola conta nel 2025 circa 326.000 presenze nelle strutture, con una flessione del 4 per cento a fronte di un aumento del 14 per cento negli arrivi.

«Un dato che va contestualizzato, l’afflusso reale è nettamente più alto se consideriamo le abitazioni private o il modello dell’albergo diffuso che qua ha avuto un gran successo e, soprattutto, il comparto della nautica da diporto, i cui numeri sono difficilmente quantificabili», commenta Lai: «Le statistiche ci dicono qualcosa di molto importante, che abbiamo bisogno di nuove strutture ricettive per rispondere a una domanda crescente».

L’obiettivo è andare oltre l’assalto a mare. «In alcuni periodi subiamo una vera e propria invasione. È un problema che stiamo affrontando insieme agli altri enti, perché la pressione turistica è reale e deve essere governata», osserva ancora il sindaco: «La sfida, oggi, è fare in modo che questa enorme capacità attrattiva produca una ricaduta sempre maggiore e più strutturata. Sarà determinante la realizzazione del nuovo porto turistico, che potrà aumentare la capacità di accoglienza e consentirci di gestire meglio i flussi, creando le condizioni perché una parte più significativa del valore generato da questa economia rimanga». (c.d.r.)

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