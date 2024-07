L’arciera Rebagliati prima italiana in gara 

Parigi. «Non lo sapevo: sono molto contenta ed emozionata». L’arciera Chiara Rebagliati sarà la prima atleta italiana in gara alle Olimpiadi di Parigi. Oggi, alla viglia della cerimonia inaugurale, alle 9,30 disputerà il ranking round femminile all’Esplanade des Invalides, uno dei tanti luoghi suggestivi del Giochi 2024. «Qui è tutto incredibile, dal Villaggio al campo passi davanti a tantissimi posti bellissimi, è molto emozionante», l’entusiasmo di Rebagliati.

Qualche ora più tardi, nella sessione pomeridiana (il cui inizio è programmato per le 14,15), sarà la volta delle 72 frecce di qualifica maschili con tre azzurri protagonisti: Mauro Nespoli (alla sua quinta partecipazione olimpica), Federico Musolesi e Alessandro Paoli. Tutti i punteggi ottenuti da ciascun arciere saranno determinanti per stilare la classifica che sarà valida per comporre tutti i tabelloni a eliminazione diretta, con l’Italia che prenderà parte a quattro dei cinque eventi in programma: individuale femminile, individuale maschile, prova a squadre maschile e mixed team.

Oggi ci sarà l’esordio anche di Francesca Di Monte, assistente arbitrale nel match di calcio femminile in programma a Saint-Etienne tra le Nazionali di Canada e Nuova Zelanda. Ieri Paolo Valeri ha operato in sala Var per la partita Argentina-Marocco, finita 2-2.

