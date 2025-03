L’Arcidano 2020, bandiera di San Nicolò 

Nel girone C di Terza categoria l’Oratorio Terralba si aggiudica (3-0) lo scontro diretto con la Narboliese e inizia a sentire il profumo della Seconda. Il vantaggio dei rossoblù proprio sulla Narboliese, agganciata dal Monterra, è di dodici lunghezze. Nello stesso raggruppamento è in crescita l’Arcidano Calcio 2020, che domenica ha tenuto testa al Siamanna (quarto) come già aveva fatto con la capolista.

La società

La squadra del presidente Daniele Loru ha perso di misura (2-1) segnando con Daniel Serra, classe 2004. Rappresenta San Nicolò Arcidano, piccolo paese nella provincia di Oristano, neanche 2.500 abitanti. La guida tecnica da qualche mese è affidata ad Angelo Sperandio, subentrato a Tommy Lai, anche dirigente, che dopo quasi quattro anni ha preferito lasciare il ruolo di allenatore affinché i calciatori potessero trovare nuovi stimoli. Da menzionare l’insostituibile Paolo Carta, magazziniere factotum. «La società è nata nel 2020 su iniziativa di un gruppo di amici, con promotore l’attuale presidente Daniele Loru», dice il vice presidente ed ex giocatore Luca Loru, «dopo diversi anni di assenza di una prima squadra abbiamo creato questa nuova società coinvolgendo i ragazzi arcidanesi, che sono l’asse portante. L’ottanta per cento della rosa infatti è composto da giovani del posto, nati tra il 2002 e il 2008, la parte restante da giocatori di esperienza del territorio. Il nostro progetto prevede di far crescere le nuove leve, sia come giocatori sia come uomini. Ci interessa non solo l’aspetto calcistico ma anche quello sociale. Collaboriamo con la SSD Arcidano del presidente Marco Zedda che cura la scuola calcio. Ringraziamo l’amministrazione comunale, che ci concede le strutture per svolgere l’attività e gli sponsor. Nei paesi come il nostro, dove le nascite sono davvero poche fare calcio non è facile. È quasi d’obbligo associarsi a paesi limitrofi, come Uras».

Il campionato

Nel girone A prima sconfitta stagionale per la capolista Villaperucciu, caduta (1-2) in casa sotto i colpi del Carloforte, terza forza. Il Teulada travolge (12-1) il Nora Nuraminis e si porta a meno due dalla vetta. Nel gruppo B giornata di riposo per il Mulinu Becciu. Il Calcio Kalagonis piega (4-3) l’ostica Stella Azzurra e ora insegue i cagliaritani a un punto. Nel gruppo E inaspettata battuta d’arresto del Monte Muros, sconfitto (3-2) dal Supporters Ardara. Vincono Nulese e Nughedu ma il distacco dalla cima è sempre alto (-14). Nel gruppo F vittoria a tavolino (3-0) per la Viddalbese contro il Sant’Orsola. Nel girone G l’Atletico Tomi’s guadagna due punti sul Loiri, bloccato (1-1) dalla Juventude Luras.

