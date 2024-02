L’Arciconfraternita della Solitudine si prepara alla Pasqua 

La piccola chiesetta di San Giovanni ad amplificare le voci della tradizione e il cuore di Villanova che dopo nove mesi e mezzo, con l’inizio delle prove, sente nuovamente riecheggiare, come accade da secoli, i canti sacri che accompagneranno i riti della Pasqua cagliaritana.

Niente abiti bianchi. A vestire le voci dei confratelli e delle consorelle dell’Arciconfraternita della Solitudine, c’è l’abbigliamento di tutti i giorni, perché dall’altro ieri, giovedì successivo al Mercoledì delle Ceneri, per quaranta sere, sino alla Settimana Santa, rappresenterà la loro quotidianità. Un rito nel rito quello del primo giorno di prove che si ripete immutato nell’emozione del ritrovarsi, nel ricordare insieme i confratelli e le consorelle che nel frattempo sono passati a miglior vita, ma anche nell’accogliere nuovi cantori. Ogni giorno, al calare della sera, dal lunedì al sabato alle 19,15 escluso il venerdì dedicato alla via Crucis nelle diverse chiese cittadine, il gruppo dei cantori, formato oggi da circa ottanta componenti tra uomini, donne e bambini di tutte le età, si ritrova sotto la direzione di Mauro Branca e dei vice Nicola Carlini e Giorgia Pergola per intonare i testi che si trasmettono da quasi tre secoli.

L’Arciconfraternita della Solitudine che oggi ha come presidente Domenico Corso, venne istituita nel 1603 come “Confradia de Nuestra Señora de la Soledad”, in capo all’Ordine dei Padri Trinitari, mentre per quanto riguarda il gruppo dei cantori si fa risalire al 1800. L’importanza di mantenere viva la tradizione è una questione di devozione e di appartenenza, come quella di Mauro Branca, entrato nei cantori a nove anni e da oltre vent’anni capo massa: «I bambini e le bambine che fanno parte del gruppo rappresentano il futuro, così come dagli anni ottanta lo abbiamo rappresentato noi. Purtroppo però sono sempre meno, attualmente ne contiamo solo una decina, ma considerando che tre anni fa erano quasi a zero, con l’inizio delle prove contiamo di incrementare il numero. In periodo pandemico ho chiesto aiuto alle ex bambine del gruppo, oggi diventate mamme, che hanno accettato di buon grado di rientrare portandosi dietro anche i figli e le figlie. Un segno di speranza per il futuro»”.

RIPRODUZIONE RISERVATA