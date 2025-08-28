VaiOnline
San Gavino.
29 agosto 2025 alle 00:35

L’archivio storico apre le porte ai cittadini 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Riscoprire la storia recente e del passato del proprio paese: l’archivio comunale, in via Trento 2, rimarrà aperto almeno fino al 31 dicembre e la consultazione dei documenti potrà avvenire il lunedì e il mercoledì dalle 8.30 alle 13.30. L'archivio storico custodisce documenti e testimonianze che narrano la storia e le tradizioni del Comune di San Gavino Monreale e offre l’opportunità di esplorare il patrimonio culturale locale, permettendo a cittadini, studiosi e appassionati di accedere a materiali storici di grande rilevanza.

«La conoscenza delle nostre radici – rimarca il sindaco Stefano Altea – è essenziale per comprendere il presente e costruire un futuro consapevole. Invitiamo tutti a visitare l’archivio e a scoprire le storie che ci uniscono». In particolare è di estremo interesse la storia dei documenti degli anni Trenta che portarono alla decisione di far nascere la fonderia a San Gavino Monreale. Una decisione che trasformò la cittadina del Medio Campidano a paese industriale aperto nel lontano 1932. La storica fabbrica per decenni è stata legata all’estrazione dei minerali della miniera di Montevecchio, da cui col trenino arrivavano i metalli che venivano lavorati a San Gavino Monreale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’indagine

Via Ghibli, non furono avvelenati

Uno strozzato, l’altro soffocato: svolta nell’inchiesta sul duplice omicidio 
Francesco Pinna
Il voto

Regionali, si parte Ma Veneto e Puglia restano un rebus

Nelle Marche il primo faccia a faccia Salvini: dopo Zaia? Squadra che vince... 
La guerra

Meloni: «No a militari italiani a Kiev»

L’impegno di Roma solo fuori dai confini ma «Mosca non vuole la pace» 
Manovra.

Taglio dell’Irpef, più tasse sulle banche

Prende corpo l’ipotesi di alzare le aliquote sul “buyback” degli istituti 