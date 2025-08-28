L’archivio storico apre le porte ai cittadini 

Riscoprire la storia recente e del passato del proprio paese: l’archivio comunale, in via Trento 2, rimarrà aperto almeno fino al 31 dicembre e la consultazione dei documenti potrà avvenire il lunedì e il mercoledì dalle 8.30 alle 13.30. L'archivio storico custodisce documenti e testimonianze che narrano la storia e le tradizioni del Comune di San Gavino Monreale e offre l’opportunità di esplorare il patrimonio culturale locale, permettendo a cittadini, studiosi e appassionati di accedere a materiali storici di grande rilevanza.

«La conoscenza delle nostre radici – rimarca il sindaco Stefano Altea – è essenziale per comprendere il presente e costruire un futuro consapevole. Invitiamo tutti a visitare l’archivio e a scoprire le storie che ci uniscono». In particolare è di estremo interesse la storia dei documenti degli anni Trenta che portarono alla decisione di far nascere la fonderia a San Gavino Monreale. Una decisione che trasformò la cittadina del Medio Campidano a paese industriale aperto nel lontano 1932. La storica fabbrica per decenni è stata legata all’estrazione dei minerali della miniera di Montevecchio, da cui col trenino arrivavano i metalli che venivano lavorati a San Gavino Monreale.

RIPRODUZIONE RISERVATA