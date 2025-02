L’Archivio di Stato trova casa 

L'Archivio di Stato di Nuoro ha una nuova sede. L'ex centro per l'impiego di via Ballero, danneggiato da numerosi atti vandalici (anche incendiari) è quasi pronto per accogliere l'archivio. Ormai è questione di qualche settimana o poco più. Il commissario del Comune Giovanni Pirisi ha preso in carico la vicenda e si occuperà del trasferimento dell'archivio e altri interventi come il trasloco del comando di polizia locale da via Lamarmora all'ex scuola di Gruches che porterà un risparmio di decine di migliaia di euro all'anno. A dirlo è lo stesso Pirisi: «Tra qualche mese non sarò più commissario, e i lavori in sospeso sono ancora tanti, ma conto di trasferire l'Archivio di Stato e concludere altri interventi prima di andar via».

L’iter

Perché tutto ciò si verifichi occorrono formali passaggi: dal Comune al Demanio, quindi Ministero della cultura e Archivio di Stato. Per l'archivio diretto da Alia Maria Gabriella Hassan gli auspici sono quelli di trovare una sistemazione adatta in via Ballero, più ampia rispetto all'attuale sede in via Antonio Mereu, di proprietà privata e ad oggi troppo piccola. L'annuncio di uno spostamento era già stato comunicato a giugno 2023 con una delibera che riportava «l’avvio di un rapporto finalizzato alla cessione gratuita allo Stato dell’immobile di proprietà comunale denominato “Ex Centro per l’Impiego” per esigenze istituzionali dell’Archivio di Stato e alla concessione al Comune di Nuoro di aree per la realizzazione di un centro sportivo e addestrativo presso la Caserma Mauro Gigli».

La storia

L'Archivio di Stato di Nuoro nasce nel 1959, e diventa nel 1963 Archivio di Stato a tutti gli effetti. Custodisce un vasto patrimonio documentario (oltre 14mila unità) che raccontano la storia, l’evoluzione e le tradizioni del territorio suddivisi in più fondi quali: atti Notarili, Prefettura, Cessato catasto, Tribunale, Pretura e Questura, cui si aggiungono donazioni private di documenti e libri, oltre a una ricca biblioteca specialistica con pubblicazioni relative alla storia sarda ed in particolare alle discipline archivistica, paleografica e diplomatistica. Si occupa inoltre di organizzare e promuovere eventi culturali nel territorio.

