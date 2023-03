L’archivio di primavera per riscoprire la storia 

La storia di Oristano raccontata attraverso la carte d’archivio. Si chiama “Archivio in primavera”, l’iniziativa dell’assessorato alla Cultura, della Fondazione Oristano e dell’Archivio storico comunale che da martedì 21 marzo al 9 giugno proporrà quattro eventi dedicati a fatti o personaggi della città. «Racconteremo diverse storie che ci aiuteranno a conoscere meglio la storia di Oristano attraverso le preziose carte del nostro archivio civico che conferma di essere uno straordinario scrigno di storie e di cultura» sostiene il sindaco Massimiliano Sanna. La manifestazione viene inaugurata il 21 marzo, primo giorno di primavera, con una conferenza dedicata al ginnasio. «Gli altri appuntamenti saranno dedicati a San Cristoforo, patrono dei pellegrini, che dà il nome alla Torre di Mariano in piazza Roma, e al pittore Carlo, per finire a giugno con la Notte degli Archivi e una conferenza su Sant’Archelao» spiega l’assessore alla Cultura Luca Faedda. Si parte dunque martedì alle 16.30 a Palazzo degli Scolopi con “La questione del Liceo è della più alta importanza – amministrazione del ginnasio di Oristano tra storia e identità cittadina nelle carte dell’Archivio storico comunale” a cura di Federico Piseri (ricercatore dell’Università di Sassari); il 18 aprile la conferenza “Cristoforo… il portatore di Cristo: la Torre di Mariano e l’iconografia del santo” a cura dello studioso Lucio Deriu; il 23 maggio in pinacoteca “Carlo Contini, un colorista sardo” a cura di Antonello Carboni e il 9 giugno al Museo diocesano arborense “La notte degli archivi – Il viaggio di Sant’Archelao”.

RIPRODUZIONE RISERVATA