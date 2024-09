L’archivio comunale va a Palazzo Orrù 

L’antico Palazzo Orrù di Sardara, totalmente riqualificato, ospiterà l’archivio del Comune. La struttura, nel cuore del centro storico della cittadina termale, riapre le porte dopo una chiusura di diversi mesi per via di alcune opere, rese possibili grazie a un progetto del 2021 di 100 mila euro: 80mila da fondi regionali destinati al recupero di immobili di pregio architettonico, 20mila recuperati fra le pieghe del bilancio comunale.

Palazzo Orrù non sarà più sede della biblioteca perché in questi ultimi anni il patrimonio librario è triplicato: impossibile far così tanti volumi. «Abbiamo pensato di trasferirvi l’archivio», annuncia l’assessore comunali ai Lavori pubblici, Paolo Zucca: «Parliamo di tantissimi documenti oggi custoditi in più caseggiati, con tutte le difficoltà legate alla consultazione. L’amministrazione risente della gestione cartacea tradizionale: gli atti, numerosissimi, occupano molto spazio fisico e non sempre sono facilmente recuperabili. Inconvenienti eliminabili attraverso il processo di digitalizzazione, una priorità: la disponibilità di documenti in formato digitale ne facilita l’accesso a numerosi studenti universitari che preparano la tesi di laurea sulla storia delle nostre terme, ai piedi del castello di Monreale». (s. r.)

