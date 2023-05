L’archivio  apre le porte ai ragazzi 

Con la riapertura dell’archivio comunale di Sanluri arrivano importanti novità. La prima è l’ampliamento del servizio al pubblico: tutti i martedì dalle 10 alle 13 sarà possibile consultare i documenti, accompagnati dall’archivista. La seconda prevede una serie di laboratori didattici riservati agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado. «Un altro tassello – spiega il sindaco Alberto Urpi – va a incrementare l’offerta museale. Orgogliosi di riaprire un luogo di storia e tradizione finalizzato allo studio e alla ricerca. La presenza degli studenti sono un ulteriore elemento di arricchimento per tutta comunità». Attraverso i laboratori i ragazzi imparano il funzionamento dell’archivio, le basi per una corretta catalogazione, notizie dalla lettura e dalle immagini di documenti, tutto sotto forma di gioco e senza nulla chiedere a Google. Durante l’estate l’attività non si ferma: in programma diverse iniziative, soprattutto in occasione di particolari momenti rievocativi, storici e culturali. ( s. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA