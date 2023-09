L’architetto dei Lego «Promuovo l’Isola usando i mattoncini» 

L’architetto più veloce del mondo è autodidatta, precoce e lavora senza titolo. A cinque anni ha costruito un piccolo castello, in stile medievale ma senza troppe pretese, poi è cresciuto e si è ovviamente evoluto. Ha lasciato il suo lavoro super tradizionale («Per vent’anni circa ho fatto l’agente di commercio») e si è dato all’edilizia. «Professione attuale? Brick Builder, da sette anni», dice con orgoglio Maurizio Lampis, che in pratica costruisce pezzi di mondo - Sardegna inclusa - con i mattoncini Lego.

La svolta

Quarantasette anni e una passione - quella per le costruzioni danesi - evidentemente senza età né tempo. Se non quello concretamente impiegato per tirar su le sue opere. «Dietro ognuna c’è tanto impegno, studi e progetti anche molto complessi. Non si creda che le costruzioni siano solo un gioco per bambini». E lui ne è la conferma in carne e ossa. «Ho iniziato costruendo castelli medievali, frutto prevalentemente della mia fantasia o ispirandomi a qualche fotografia». Poi l’attività è diventata sempre più seria: nel 2017 ha fondato la Karalisbrick: l’unica associazione nell’Isola che realizza progetti propri e organizza mostre in tutta la regione. Lui è il presidente, al suo fianco altri quattro soci. Nel 2021 è arrivato anche il museo, nato a Sestu e poi trasferito a Cagliari, in viale Trento: duecentosessanta metri quadri e oltre mezzo milione di pezzi messi insieme.

L’Isola in mattoncini

Ci sono tre grandi acquari all’ingresso, con acqua vera e polpi, squali, gamberetti e tutto ciò che si potrebbe trovare in quelli classici. Ovviamente in questo caso parliamo del mondo marino riprodotto con le costruzioni. Oltre un grande telone nero la sorpresa: suddivisa per dodici tematiche, ognuna con audio guida in sei lingue: italiano, spagnolo, francese, tedesco, russo e inglese, con qr code per ogni opera. Arrivano da tutto il mondo nel suo regno: dove ovviamente uno spazio è dedicato alla Sardegna. «Da quattro anni realizzo su commissione dei vari Comuni la riproduzione dei monumenti tipici». Per ora è arrivato a quanto sedici: ci sono il Castello di San Michele, la Torre dell’Elefante, e Bonaria realizzata con 80mila pezzi e larga un metro e ottanta centimetri. E ancora: la basilica di Saccargia, l’ex distilleria Si ‘e Boi, il campanile della chiesa di San Ponziano, Cala Goloritzè, il tempio di Antas, la parrocchia di SantEfisio di Capoterra, il faro Mangiabarche di Calasetta, tempio di Antas, campanile di Carbonia, nuraghe di Silanus, Casa Ofelia. Si aggiungono le creazioni richieste da privati: «L’hotel 2 Colonne e per il Policlinico il Dna e la sala per la risonanza magnetica».

Il primato

In curriculum ha anche tante altre creazioni spettacolari che portano oltre i confini regionali. Come la Fontana di Trevi, realizzata nel 2021 con oltre 20mila mattoncini, e il Colosseo. Ma il pezzo davvero forte è la piazza San Marco di Venezia, che ha portato il suo nome in giro per la penisola e anche oltre, e gli ha permesso di conquistare uno spazio nella pagina Lego ufficiale. «Una grandissima soddisfazione per me che non sono un loro designer». Alle spalle ci sono 8 mesi di lavoro, che hanno portato a una riproduzione fedelissima con tanto di affreschi, cupole, turisti armati di macchina fotografica. «Mancano solo i piccioni, che l’azienda per scelta non produce, così ho ripiegato sui gabbiani». Il tutto tirato su con 170mila pezzi e con il campanile alto 2,48 metri: opera degna del migliore architetto.

RIPRODUZIONE RISERVATA