Bosa.
05 ottobre 2025 alle 00:23

L'archeologo Pier Tonio Pinna è il direttore della Fondazione 

L’archeologo Pier Tonio Pinna, direttore del Museo Casa Deriu di Tresnuraghes, ha assunto lo stesso incarico alla Fondazione Bosa. La sua nomina arriva al termine di un bando pubblico avviato all’inizio dell’estate. Con una formazione in museologia e management dei beni culturali, è fondatore della coop MusArTe, attiva nella valorizzazione dei luoghi della cultura. Da anni impegnato nello studio della Planargia, è membro del coordinamento regionale di Icom Italia e guiderà ora l’Ente presieduto da Giacomo Forte che gestirà Castello, musei civici e il teatro. «Un passo decisivo – sottolinea il sindaco, Alfonso Marras - verso la piena operatività della Fondazione». (s. c.)

