L’archeologo che guida seimila anime 

Fisico da corazziere e un passato da atleta. Ginnasta, vogatore con i Canottieri Ichnusa e campione sardo giovanile di lotta greco-romana. Laureato in Archeologia ed ex docente della Facoltà Teologica, insegna religione al Pacinotti, sede di via Brianza, e da ottobre è il nuovo parroco di San Massimiliano Kolbe, in via Cornalias.

Don Giorgio Franceschini, 44 anni, cresciuto al Quartiere del Sole, ha preso il posto del fondatore, don Carlo Follesa, 84 anni, uomo-simbolo della comunità di Bingia Matta (6 mila parrocchiani) che ha lasciato dopo oltre mezzo secolo di onorato servizio. Un'eredità pesante, quella di don Carlo, non facile da gestire. Ma da buon sportivo, don Giorgio, non si tira indietro e accetta la sfida. «Don Carlo? Un’istituzione, ma io ho le idee chiare, so cosa devo fare e lo farò».

Cognome da ministro

«Mio nonno era di Lucca, ma le origini della mia famiglia sono venete». Il cognome è lo stesso dell'ex Ministro, Dario. «Qualche equivoco ogni tanto ci scappa. Come quando accompagnai una classe al Museo Archeologico. Prenotai a nome Franceschini e impazzirono tutti! Al museo pensavano che stesse arrivando il Ministro. Invece ero io con i ragazzi».

Laurea triennale in Beni culturali, specialistica in Archeologia medievale. «Sono archeologo, ma ormai fuori dal giro, anche se la passione resta». Ordinato sacerdote nel 2016, vanta un curriculum denso di esperienze: animatore del Seminario Minore, viceparroco alla Madonna della Strada (Mulinu Becciu), stesso ruolo a Sant'Elia. In precedenza anche due anni a Roma tra i poveri della Magliana. Dal 2021 è stato parroco nella borgata di Santa Margherita di Pula.

Calorosa accoglienza

«A San Massimiliano Kolbe sono stato accolto benissimo, ho trovato una comunità affiatata e tanta collaborazione». Eppure non ha ancora chiari i confini della sua nuova parrocchia, eretta nel 1973. «Mi farò un’idea più compiuta ad aprile», sorride, «quando comincerò il giro per benedire le case. Di sicuro arriviamo a lambire Sant'Eusebio e via Quirra e confiniamo con San Michele». Le messe più frequentate? Il sabato e la domenica. «Ma nei giorni feriali c'è sempre un gruppo fisso di persone». Gli spazi non mancano. «Siamo pieni di saloni e controsaloni, troppi! Il problema è riempirli. I giovani sono spariti, la Polisportiva non esiste più, l'Oratorio è fermo dal Covid». La volontà di rilanciarlo c'è. «Ma mancano i ragazzi».

Povertà in forte aumento

«Distribuiamo generi alimentari di prima necessità ogni 15 giorni ma non riusciamo a far fronte alle richieste. C'è sempre la fila. Diamo quello che ci passa il Banco Alimentare, tuttavia le nostre scorte si stanno esaurendo. Chi si rivolge a noi? Anziani, madri di famiglia, padri senza lavoro. Anche da altri quartieri». I problemi sono tanti. «C'è povertà culturale e materiale, una periferia degradata non diversa da altre che ho conosciuto. Don Carlo mi ha raccontato che gli rubavano tutto, dalla tv alle serrature dei cancelli, perfino le porte, dopo averle smontate. Furti frequenti. Ma io mi sento tranquillo perché ormai qui non c'è più niente da rubare. Hanno già preso tutto».

Appello al Comune

«Abbiamo bisogno un aiuto importante dal Comune. Ci sono un sacco di cose da fare e non abbiamo i soldi. La chiesa andrebbe ristrutturata, come minimo imbiancata. Ci piove dentro dalle vetrate e i miei collaboratori hanno sempre lo straccio in mano. Inoltre il terreno attiguo è mal frequentato, droga e anche altro, purtroppo. L'auspicio è che possa trasformarsi in un giardino, uno spazio decoroso e fruibile». In abbandono anche il glorioso campo di calcio di via Sulcis, teatro in passato di epiche sfide pallonare tra ragazzi. Quando ancora c'erano.

