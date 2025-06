L’Archeologico a confronto con i cittadini 

Oltre cinquanta tra istituzioni, associazioni e cittadini si sono riuniti all’Archeologico Asproni di Nuoro per “Il museo del futuro”, un percorso di partecipazione civica iniziato nei giorni scorsi e articolato in tre laboratori fino a dicembre. L’obiettivo è ripensare il museo attraverso l’ascolto e il coinvolgimento della comunità. Con la facilitazione di “Bam! Strategie culturali” e la collaborazione dello staff del museo, i partecipanti hanno analizzato punti di forza e criticità dell’offerta, il contesto socioeconomico e le potenzialità future. Tra i soggetti coinvolti, Comune di Nuoro, Fondazione di Sardegna, Europe Direct, biblioteca Satta, liceo Asproni, Distretto culturale del Nuorese, vari musei, archivi e siti archeologici del territorio. «Il piacere più grande è stato avere con noi persone che non erano mai venute o che mancavano da anni», dice il direttore Antonio Cosseddu.

«Non è mai banale per un museo scegliere di intraprendere un percorso di partecipazione e coprogettazione con la propria comunità - aggiunge il team di Bam! -. Significa includere cittadini e stakeholder nei processi decisionali». I prossimi passi saranno analisi dati, rebranding e una maratona creativa in autunno.

