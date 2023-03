L’archeologia nuragica e prenuragica nel progetto Deinas che approderà a Valencia  

Torna in Spagna, ma questa volta a Valencia, dopo essere stato a Madrid lo scorso maggio, il progetto artistico dal respiro internazionale "Deinas”, di Rita Atzeri con la drammaturgia di Clara Murtas e le musiche originali di Stellan Veloce e Carlo Spiga. Anche grazie alla collaborazione con il circolo dei sardi Shardana, questo originalissimo Mito della madre racchiuso nei Quadri della Sardegna Pagana prodotto da il Crogiuolo, sarà rappresentato sotto forma di concerto per voce recitante venerdì 4 aprile alle 18:30 al Tu Espacio, in Carrer de Mossen Jordi 3, Bajo, Valencia. In scena la stessa Rita Atzeri, attrice, regista e ideatrice del progetto, con Enrico Picchiri.

