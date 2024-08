L’archeologia industriale si allea con sport e natura 

Archeologia industriale e natura: binomio perfetto per coniugare la passione per lo sport all'amore per l'archeologia mineraria. Nasce così il primo Trail runnig a San Benedetto, antico e affascinante borgo minerario, a pochi passi da Iglesias.

Il progetto è curato dall’Atletica Monteponi, in collaborazione con l’associazione culturale “Uniti per San Benedetto”, con il patrocinio del Comune di Iglesias, e decollerà nelle prime settimane di Settembre, per la precisione, il 15 Settembre.

La gara è aperta a tutti gli appassionati di atletica leggera e corsa di montagna.

Si terrà nell'antico villaggio minerario di San Benedetto, fra i più interessanti insediamenti minerari dell'isola, e uno fra i pochi che, nonostante il declino dell'attività estrattiva, continua a mantenere una certa vitalità.

«Abbiamo pensato di restituire un po' di notorietà – spiega Luigi Biggio, consigliere comunale di Iglesias e esponente dell'Atletica Monteponi – a questo luogo, ricco di percorsi naturalistici e minerari, con questa iniziativa che vede la collaborazione di tantissime persone».

Insieme alla corsa, è in programma una camminata aperta a tutti gli appassionati, fra i luoghi e i sentieri che hanno segnato il passato dell'attività estrattiva nel villaggio.

Chiunque fosse interessato, deve presentarsi il 15 Settembre, entro le 10, nel piazzale antistante l'antica chiesa di San Benedetto per l'iscrizione e le formalità di rito. So potrà prendere parte a un legame profondo, quello fra il mondo minerario e l'amore e il piacere per la natura che si consolida nel tempo e segna il passo con il progresso.

